DTO’dan Müsilaj Eğitimi

İMEAK DTO’da 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, “Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Müsilajın Gemi Makine Operasyonlarına Etkisi“ konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'den Prof. Dr. Vesile Selma Ünlü ve ORTECH Marine Genel Müdürü Yük. Müh. Ömür Karataş, katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi.

Marmara Denizi’nin ciddi bir müsilaj sorunu yaşadığını kaydeden Ünlü, çeşitli şekillerde ve bir an önce çözüme kavuşmasını gerektiğini belirterek; “Her birim kendi içerisinde gereken sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdür” dedi.

Müsilajın gemi makine operasyonlarına etkisinden bahseden Karataş ise müsilajın temizlenmesinin zor olduğunu, makine hararetini arttırdığını, filtrelerin tıkanmasına yol açtığını, korozyona neden olduğunu ve makinalarda verimlilik kaybına neden olduğunu aktardı.

Vira Haber