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DTO'nun koruduğu kaplumbağalar denizle buluştu

DTO'nun koruduğu kaplumbağalar denizle buluştu

Dörtyol ile Arsuz sahilinde 60 noktada yumurta bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının, kafesle korunan ve yumurtadan çıkan bazı yavrular denizle buluşmasına İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube yönetimi tanıklık etti.

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Yeşil Deniz Kaplumbağaları yumurtalarının korunması için İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi tarafından altmış adet kafes yaptırıldı. 23’ü Dörtyol’a 37’si Arsuz sahillerine yerleştirilmek üzere Doğa ve Bilim Derneği’ne teslim edilen koruma kafeslerini kontrol etmek için İSTE Öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan ile birlikte İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Yönetimiyle Dörtyol Yeniyurt sahiline gitti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Cemal Turan ile birlikte Yeşil Deniz kaplumbağa yavrularının koruyucu kafesler sayesinde yumurtalama alanından çıkarak güvenle denize ulaşmalarını izleme olanağı buldular.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu her geçen gün üreme alanı daralan nesli tehdit altındaki yeşil deniz kaplumbağaların popülasyonunu arttırma ile ilgili projelere destek vermekten ve yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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Vira Haber

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