Dubai Harmony yakıt tankerinde yangın
Norveç'te bir terminaldeki liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki 'Dubai Harmony' adlı petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde 23 mürettebatın bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.
Norveç'te bir terminaldeki yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Gemide 23 mürettebatın bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.
Olay, Norveç'in Oygarden adasında yer alan 'Equinor Sture Yakıt Terminali'nde meydana geldi. Norveç gazetesi VG'de yer alan haberde, 'Dubai Harmony' isimli yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktığı ve tankerde 40 metroküp yakıt olduğu belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, gemide bulunan 23 mürettebat bulunduğu da ve mürettebatın tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ayrıca haberde, terminalde bulunan kişilerin de tahliye edildiğine yer verildi.
'Dubai Harmony’nin özellikleri
IMO: 9285835
MMSI: 636019218
Çağrı İşareti: D5TM7
Bayrak: Liberia [LR]
AIS Gemi tipleri: Tanker
Brüt Tonaj (GRT): 62806
Detveyt: 115340 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 249.86m × 43.84m
Yapım Yılı: 2005
Vira Haber
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