Dubai Harmony yakıt tankerinde yangın

Norveç'te bir terminaldeki yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktı. Gemide 23 mürettebatın bulunduğu ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Olay, Norveç'in Oygarden adasında yer alan 'Equinor Sture Yakıt Terminali'nde meydana geldi. Norveç gazetesi VG'de yer alan haberde, 'Dubai Harmony' isimli yakıt tankerinin makine dairesinde yangın çıktığı ve tankerde 40 metroküp yakıt olduğu belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, gemide bulunan 23 mürettebat bulunduğu da ve mürettebatın tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ayrıca haberde, terminalde bulunan kişilerin de tahliye edildiğine yer verildi.

'Dubai Harmony’nin özellikleri

IMO: 9285835

MMSI: 636019218

Çağrı İşareti: D5TM7

Bayrak: Liberia [LR]

AIS Gemi tipleri: Tanker

Brüt Tonaj (GRT): 62806

Detveyt: 115340 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 249.86m × 43.84m

Yapım Yılı: 2005

Vira Haber