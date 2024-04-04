Dumlupınar Faciasının 71. Yıl Dönümü

4 Nisan 1953'te meydana gelen kazada, denizaltıya çarpan bir ticari gemi sonucu büyük bir facia yaşanmış, 81 denizcimiz şehit olmuştu.

Dumlupınar Denizaltı Kazası, Türk denizciliğinin fedakarlığını ve cesaretini temsil eden önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kara gün, deniz güvenliği ve mücadele standartlarına daha da fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısı Türk denizcilik tarihinin en büyük kazalarından bir olarak anılıyor.

NATO tatbikatından dönerken 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısı Türk denizcilik tarihinin en büyük kazalarından bir olarak anılıyor.

Dumlupınar Denizaltısı, 1953 yılında, 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece su üstünden seyrederken, saat 02.10 sularında Çanakkale Boğazı'ndaki Nara Burnu açıklarında Naboland adlı bir İsveç yük gemisiyle çarpıştı. Naboland, baş torpido dairesinin sancak tarafından Dumlupınar'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Dumlupınar'ın güvertesinde bulunan 8 kişi denize düştü. 8 kişiden 2 si pervaneye takılarak, biri boğularak yaşamını yitirdi.

Bugün, Dumlupınar Denizaltı Kazası'nın 71. yıl dönümünde, Türk milleti bir kez daha şehitlerini anıyor ve onların emanet ettiği vatanı korumak için kararlılığını ortaya koyuyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da yayınladığı mesajla şehit olan Türk Denizcilerimizi andı;

'Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında, 4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandıralı kuru yük gemisi ile çatışarak batan Dumlupınar Denizaltımızda şehit olan 81 Türk Denizcimizi rahmet ile anıyoruz. Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun.'



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber