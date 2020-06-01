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Dünyaca Ünlü Sahil İlk Konuklarını Ağırladı

Dünyaca Ünlü Sahil İlk Konuklarını Ağırladı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, koronavirüs kapsamında alınan önlemler sonrasında, gecenin ilk saatlerinde ilgi gördü.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda koronavirüs salgını sebebiyle kullanımı yasaklanan Konyaaltı Sahili, normalleşme süreci kapsamında yeniden hizmet vermeye başladığı ilk dakikadan, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Konyaaltı Sahili'nde yenilenen yürüyüş yolları, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve soyunma kabinleriyle karşılaşan vatandaşların bir kısmı denize girip, sahilde oturmayı tercih ederken, bir kısmı da yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

Sahildeki plajlarda şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

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Vira Haber

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