Dünyada tek başına Kaş'ı tanıtıyor

Kaş'ta mavi yolculuk ve günübirlik yat turları düzenleyen firmanın sahibi olan Ergun Dündar, dünyadaki turizm ve boat show fuarlarına katılıp, tek başına ilçenin tanıtımını yapmaya çalışıyor. Dündar, "Bu yıl içinde İstanbul EMITT, Londra Boat Show, Duesseldorf Boat Show, Dublin Turizm Fuarı, Londra Turizm Fuarı'na katıldım. Son olarak ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılıyorum. Tek başıma Türkiye stantlarında yer sağlayarak, Kaş'ın tek başıma tanıtımını yapıyorum. Gelen konuklara Kaş'ı tanıtan broşürler veriyorum. Kaş'ın dalış turizmini, yat turizmini, alternatif turizm olanaklarını, tarihini, doğasını tanıtmaya çalışıyorum" dedi.

Kaş'ın bir dünya kenti olduğunu vurgulayan Ergun Dündar, "Evet doğru, Kaş'ta dünyanın birçok yerinden gelen yerleşik yabancılar yaşıyor. Ancak yeterli yabancı turist gelmiyor. Kaş turizmi tamamıyla yerliye dönüyor. Bunu kırmak gerek. Bunun için de dünyada tanıtım yapmak gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi Alman, İngiliz, Hollandalı ve Fransız turistleri Kaş'a getirmeliyiz. Kaş bu fuarların hepsinde kurumsal olarak yer almalı. Tüm tanıtım çalışmalarının masrafını cebimden karşılıyorum. Kaş'taki yerel ve kamu yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapmak istiyorum. Gelecek yıllarda yurt dışında Kaş'ı tanıtalım. Çünkü Kaş tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, deniziyle, sualtı zenginliğiyle tanıtılmaya değer bir dünya markası" diye konuştu.

Vira Haber