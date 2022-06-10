Dünyadaki Deniz Canlıları, "Küresel İklimin Derin Etkisi" Sergisinde Bir Araya Geldi

Esenboğa Havalimanı'nda yer alan TAV Galeri'de açılan "Küresel İklimin Derin Etkisi" sergisinde, Tahsin Ceylan'ın farklı ülkelerden çektiği deniz canlılarının fotoğrafları yer aldı.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, serginin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Fotoğraflarında nesli tehlike altındaki deniz canlılarına dikkati çektiğini anlatan Ceylan, böyle bir sergi ile toplumun bu konuda bilinçlenmesini, farkındalık oluşmasını amaçladığını ifade etti.