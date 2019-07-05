Dünyanın en büyük 16. yatı Fethiye’de

Muğla'nın Fethiye ilçesine demirleyen "Flaying Fox" isimli yata, 8 tankerle 210 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Lürssen tersanesi tarafından inşa edilen ve geçtiğimiz mart ayında sahinbine teslim edilen 136 metrelik boyu ile dünyanın en uzun süper yatları arasında 16. sırada yer alan Cayman Adaları bayraklı "Flaying Fox" adlı yat, Fethiye Limanı'na demirledi.

Büyüklüğüyle dikkati çeken yata, 8 tankerle 210 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yatın yakıt ve yiyecek ikmali için yaklaşık 800 bin lira ödeyeceği öğrenildi.

Üzerindeki 2 helikopter pistiyle dikkati çeken yatın 11 lüks kabininde aynı anda 22 misafir ağırlanabiliyor. Yatta jakuzi, spa ve spor salonu da yer alıyor.

Vira Haber