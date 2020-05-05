Dünyanın En Büyük Gemileri Türkiye’de

Küresel taşımacılıkta dünya lideri olan ve her fırsatta Türkiye’ye desteğini ortaya koyan Mediterranean Shipping Company’nin (MSC), Oscar sınıfı gemilerinden olan MSC Tina konteyner gemisi Çanakkale boğazından geçerek Marmara denizinde seyirini sürdürüyor. MSC, 2M kapsamındaki Tiger servisinde ilk kez Oscar sınıfı konteyner gemilerini görevlendirerek ülkemizde bu büyüklükteki gemilerin elleçlenmesinde bir ilki sağlayacak.

Oscar sınıfı gemilerin kullandığı Tiger servisinde Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, King Abdullah, Port Said (East), Yarımca, Ambarlı, Asyaport-Tekirdağ, Piraeus, King Abdullah, Jebel Ali, Singapore, Shekou, Busan limanlarına uğrak yapılıyor.

MSC Tina 400 metre boyu, 59 metre genişliği ve 20 bin TEU konteyner taşıma kapasitesi ile Türkiye’ye gelen en büyük gemilerden.

Vira Haber