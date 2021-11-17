Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Düzce'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Kocaeli gibi illerde de hissedildi.
Vira Haber
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