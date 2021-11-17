Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Kocaeli gibi illerde de hissedildi.

Vira Haber