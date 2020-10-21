Düzce'de Çamurlu Su Denizin Rengini Değiştirdi

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle derelerin getirdiği çamurlu yağmur suyu, ilçenin ortasından akan Çivi Deresi aracılığıyla ulaştığı sahil şeridinde denizin rengini değiştirdi.



Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, rengi değişen denizi izledi.



Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği öğrenildi.

Vira Haber