Düzce'de Dalgalar Deniz Kenarındaki Tesisi Yıktı

İlçede dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kuvvetli rüzgara yer yer sağanak da eşlik etti. Rüzgar, Ceneviz Kalesi Plajı'nda şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Deniz kenarında bulunan belediyeye ait 2 katlı turistik tesisin büyük bölümü, fırtına ve 5 metreye ulaşan dalgalar nedeniyle çöktü.

Betonarme ve ahşap yapıdan oluşan, restoran ve kafe olarak kullanılan tesisteki yıkım havadan görüntülendi.

Akçakoca Belediyesi, geniş çapta zarar oluşan tesiste hasar tespit çalışmaları başlattı.

Vira Haber