Düzce'de korkutan deprem

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

50 KİŞİ YARALANDI

Saat 04.08’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra 09.30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 109 adet artçı deprem meydana geldi. AFAD depremde Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 kişi yaralandığını açıkladı.

Depreminin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üzerinde artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulandı. Yapılan çalışmaların ardından birçok bölgeye yeniden elektrik verildi.

Sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce'nin Gölyaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi.

Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Okullardaki genel durumun tespiti için tarama yapılacağını belirten Soylu, "Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33'ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık." bilgisini paylaştı.

Hasar tespitine ilişkin soru üzerine Soylu, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşme yaptığını dile getirdi.

Bakan Soylu, "8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinasyonunda gerekli taramalar yapılacak." dedi.