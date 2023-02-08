Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangına havadan müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

