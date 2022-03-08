EAYK-Çeşme Marina IOM Ulusal Egemenlik Kupası Çeşme Marina'da Start Verdi

Çeşme Marina, 2022’nin ilk Radyo Yelken yarışlarına ev sahipliği yaptı.

EAYK – Çeşme Marina ve IOM Sınıf Komitesi ile düzenlenen IOM (International One Metre) Ulusal Egemenlik Kupasının ilk yarış ayağı 5-6 Mart tarihlerinde Çeşme Marina’da gerçekleşti. İzmir, İstanbul, Ankara ve Mersin gibi farklı illerden gelen 14 yarışçının katılımıyla yarışlar start verdi.

Yarışın ilk günü, Başhakem Tuncay Tanrıverdi’nin vermiş olduğu brifing ardından yarışçılar gün boyu devam eden yağmurlu hava şartlarına rağmen keyifli bir yarış ayağı geçirdiler. İlk gün toplam 9 yarış, ikinci gün ise 7 yarış yaparak günü tamamladılar.

IOM Sınıf Komitesi Başkanı Levend Gürkan; “Senenin ilk yarışını zorlu hava şartlarıyla gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Organizasyon ve ev sahipliği için Ege Açık Deniz Yat Kulübü ile Çeşme Marina’ya ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Hakem kurulunun ilan ettiği sonuçlar neticesinde, birincilik madalyasını aynı zamanda bu sınıfı Uluslararası düzeyde de temsil eden Kerim Kaya Dinar (İstanbul Yelken Kulübü), ikincilik madalyasını Levend Gürkan (İstanbul Yelken Kulübü) ve üçüncülük madalyasını ise Altuğ Şenermen (İzmir Arkas Spor Kulübü) aldı.

Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin; “Radyo Yelken yarışlarına olan ilginin artmasını önemsiyoruz. EAYK ile gerçekleştirdiğimiz bu yarış ayağına katılım sağlayan herkese, hakem kuruluna ve IOM sınıf komitesine teşekkür ediyor ve 16-17 Nisan’da gerçekleşecek 2. Yarış ayağına katılımın artacağını umuyoruz.” şeklinde belirtti.