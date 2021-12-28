Eayk-Çeşme Marina Yılsonu Kupası 18-19 Aralık Çeşme Marina’da Gerçekleşti

18 -19 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yarışlarda 4 Destek, 18 IRC sınıfı tekne yarıştı. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer; “Bu yıl her ne kadar eksik yarış yapabilmiş olsak da ekipleri olumsuz hava şartlarında dahi bir arada ve yarışa hevesli görmek bizler için büyük mutluluk. 2022’de pandemi engelinin tamamen kalktığı daha fazla yarış ayağında bir araya gelmeyi umuyoruz. Yeni yılın herkes için iyi bir sene olmasını diliyorum.” dedi. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin, “22 teknenin katıldığı Yılsonu Kupası’yla 2021 yılını tamamlıyoruz. Yeni yıl ile birlikte Çeşme Marina’da tüm deniz severlerin daha fazla yarışta bir araya gelmesini diliyorum. Olumsuz şartlarda yarışabilmek için emek veren tüm yarışçılara, hakem heyeti ve marina ekibimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyorum" diye belirtti.

Yarışın ilk günü, 25 knot’ı bulan rüzgar şiddeti sebebiyle tekneler erkenden start hattında buluşarak hava şartları elverdiğince yarışlarını tamamladılar. Olumsuz hava şartları sebebiyle tek yarış yaparak günü tamamlayan yarışmacılar, Çeşme Marina Kepler Marin’de gerçekleşen koktelyde günün yorgunluğunu atarak bir araya geldiler.

İkinci Gün Karada Tehir ile Başladı

Yarışın ikinci günü sabah 10:00’da gerçekleşen brifing ardından, rüzgar ve deniz şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle hakem kurulu karada tehir kararı aldı. Birkaç saatlik beklemenin ardından, 41 knot’ı bulan rüzgar durumuyla, yarış denize çıkmadan abandone edildi. Bir önceki gün gerçekleşen yarış ile birlikte 13-14 Kasım Atatürk Kupası ödül törenini gerçekleştirmek üzere ekip Kepler Marin’deki kokteylde bir araya geldiler. IRC-A1 sınıfında ESHQUA, IRC-A2 sınıfında MERCER-BLUE MILES, IRC-A3 sınıfında TRINITY, IRC-B sınıfında MELTEMI, Destek Sınıfında DEFNE teknesi birinci oldu.

*Yarış fotoğrafları Emre Tazegül tarafından çekilmiştir.

Vira Haber