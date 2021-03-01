Edirne'nin Enez Limanı'na Gümrük Kuruluyor

Vali Canalp, Enez Limanı'nda düzenlenen proje tanıtımında, Enez'in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel unsurlarıyla öne çıkan bir ilçe olduğunu belirtti.

Kurulacak liman gümrüğünün bölge ekonomisine katkı anlamında iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Canalp, "Proje hayata geçtiği zaman sadece Enez’in ekonomisi değil, bölge ekonomisine de ufuklar açılacak." dedi.

Liman gümrüğünün ticaret ve turizmi de geliştireceğine işaret eden Vali Canalp, Enez'in adının uluslararası turizmle anılacağını kaydetti.

Projenin geçmişte de gündeme geldiğini anımsatan Vali Canalp, şöyle devam etti:

"Aslında geçmişteki tıkanıkları biz yaşamadık, önünü açıp ilerleyebiliyorsak burada en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz etmek isterim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür ederim, şükranlarımı arz ederim.

Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 4 bakanımız benim iki yıllık görev sürem içerisinde Edirne’ye geldiler. Edirne’nin bütün problemlerini, ihtiyaçlarını, taleplerini yerinde gördüler. Biz şunu görebiliyoruz bu iş bizim dinamizmimizin sonucudur. "

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin incisi Enez'de liman gümrük kapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

Yapılan yatırımın tüm bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Aksal, ne zaman Edirne ile ilgili bir projeyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gitseler her zaman destek gördüklerini vurguladı.

Aksal, uzun yıllar beklenen ve hayal edilen projenin, bölgenin ve ülkenin ticaretine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaeddin Uğur da proje hakkında bilgi verdi.

Rıhtımın dolgu şeklinde yapılacağını aktaran Uğur, "135 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde 8 metre derinliğinde ve yaklaşık 50 bin ton taş dolgulu anamendirek rıhtım inşaatı projesi gerçekleştirilecek." dedi.

Yunanistan'ın Semadirek Adası karşısındaki Enez ilçesi limanındaki projenin kısa sürede başlayacağı belirtildi.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, aralarında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ın da olduğu kurum amirleri katıldı.

Vira Haber