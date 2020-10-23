Edirne'ye Gelen Bulgar Turistlerin Tercihi Palamut Yok Satıyor
Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin palamuta olan ilgisi dikkat çekiyor.
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Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgarların balık tercihi palamut, tezgahlarda yok satıyor. Edirne'ye özellikle zücaciyeden giyime, sebzeden meyveye pek çok ürünün satıldığı cuma günleri kurulan pazar için gelen BulgEdaristan vatandaşları balık pazarına uğramadan ülkelerine dönmüyor.
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Etiketler : edirne, bulgaristan, palamut
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