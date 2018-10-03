Ege Denizi 7/24 radardan gözetlenecek

İçişleri Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yürütülen proje kapsamında geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi’nde (SGRS) son aşamaya gelindi. Marmara Denizi’nden Ege Denizi’ndeki Muğla Datça’ya kadar olan kısmı kapsayan birinci faz için 11 gözetleme istasyonu kurulurken, sistemin kabul testlerine başlandı.

Sahil Gözetleme Bilgi Sistemi (SGBS) ve Deniz Bilgi Sistemi (DBS) olmak üzere iki ağdan oluşan ve HAVELSAN’ın ana yükleniciliğinde geliştirilen sistemin veri

AKIŞI, GÖZETLEME

istasyonları aracılığıyla sağlanacak. Sensörlerden ve DBS’den gelen iz bilgilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın radarlarıyla da entegre olacak sistem, tüm bu iz bilgileriyle gemileri kimliklendirecek ve tanımlanmış deniz resmi oluşturacak.

İşlenen veriler, çeşitli algoritmalarla otomatik olarak takip edilirken, kimliklendirme merkezlerinde görevlendirilecek operatörler tarafından da izlenecek. Operatörler iki geminin birbirine çok yaklaşması (insan kaçakçılığı şüphesi), gemilerin normal seyrinden daha yavaş gitmesi (denize atık bırakılması) gibi şüpheli durumlarda bölgeye kameralarla zum yapabilecek ve elde ettiği verileri Ankara Harekât Merkezi’ne iletecek.

Vira Haber