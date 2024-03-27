Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde rüzgarın, Perşembe günü (28.03.2024) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

Vira Haber