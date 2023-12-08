Ege Denizi’nde Hortum Paniği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında hortum oluştu. Paniğe neden olan hortum, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre etkisini gösteren hortum, kıyıya varmadan gözden kayboldu.

Vira Haber