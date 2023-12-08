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Ege Denizi’nde Hortum Paniği

Ege Denizi’nde Hortum Paniği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında çıkan hortum balıkçılar tarafından görüntülendi.

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında akşam saatlerinde şiddetli yağış sırasında hortum oluştu. Paniğe neden olan hortum, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre etkisini gösteren hortum, kıyıya varmadan gözden kayboldu.

Vira Haber

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