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Ege Denizi’nde Nefes Kesen Harekat

Ege Denizi’nde Nefes Kesen Harekat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin 27-28 Nisan'da Ege Denizi’nde yapıldığını açıkladı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri katıldı.

Açıklamada "Kovid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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Vira Haber

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