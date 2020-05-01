Ege Denizi’nde Nefes Kesen Harekat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitimlere 18 savaş gemisi, insansız hava araçları ve deniz piyade birlikleri katıldı.

Açıklamada "Kovid-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Vira Haber