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Ege'de Helikopter İniş/Kalkış ve Yakıt İkmali Eğitimi Gerçekleştirildi

Ege'de Helikopter İniş/Kalkış ve Yakıt İkmali Eğitimi Gerçekleştirildi

Türk donanması Ege Denizi'nde helikopter iniş/kalkış eğitimi ve havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

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Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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Vira Haber

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