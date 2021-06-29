Ege'de Helikopter İniş/Kalkış ve Yakıt İkmali Eğitimi Gerçekleştirildi
Türk donanması Ege Denizi'nde helikopter iniş/kalkış eğitimi ve havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
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Türk donanması Ege Denizi'nde SH-70 helikopterinin katılımıyla "havada yakıt ikmali" ve "helikopter iniş/kalkış eğitimi" icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitimlerin TCG BAYRAKTAR ve TCG SANCAKTAR çıkarma gemileri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : ege denizi, türk donanması
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