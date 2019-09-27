Egeli denizcilere tersane müjdesi!

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Karşıyaka-Alaybey'de bulunan İzmir Tersanesi'nin, balıkçı gemileri ve günübirlik yolcu tekneleri başta olmak üzere tüm deniz araçlarına bakım-onarım ve çekek yeri hizmeti vermeye hazır olduğu açıklandı.

Bakım-onarım için yüzlerce mil yol kat ederek Marmara Bölgesi'ndeki veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tersanelere gitmek zorunda kalan Egeli tekne sahipleri ve balıkçılar ise zaman ve para kaybını azaltacak bu karardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nda İzmir Tersanesi'nde gemi ve teknelere verilen kızak, havuz ve onarım imkân ve kabiliyetleri hakkında meclis üyelerine ve balıkçılara, İzmir Tersanesi Döner Sermaye Koordinatörü Yarbay Çağlar Tunçay tarafından bilgi verildi.

ARMATÖRLERE DE HİZMETE HAZIR

İzmir Tersanesi Komutanı Dz.Kd.Albay Korkut Şen, Ege Bölgesi'nin en büyük tersanesi olarak çok daha uygun bedel karşılığında yüksek teknoloji ve kabiliyete sahip hizmet sunduklarını söyledi. Balıkçı gemileri, tur tekneleri, balık çiftliklerindeki deniz araçları, yelkenli gemiler ve yatlar ile diğer deniz araçlarına bakım ve onarım hizmeti vermek için esnek planlama imkânına kavuştuklarını açıklayan Şen, "Üç adet parmak iskelemiz ve iki adet yüzme havuzumuz ile her türlü imkân ve kabiliyete sahibiz. Tersanemizi özellikle balıkçı gemilerinin tercih edeceğini düşünüyoruz. 2020 yılında hizmete girecek 10 bin tonluk yeni yüzer havuz ile beraber özellikle döner sermaye kapsamında hizmet vermeyi planlıyoruz. 2021 yılında iki yeni inşa kızağımız daha olacak. Sualtı onarım timimiz mevcut. Firmalara inşa için kullanım alanı ve bağlama iskelesi olarak da hizmet veriyoruz" dedi.

Büyük gemilere onarım hizmeti verecek tersanelerin Yalova ve İstanbul'da olduğuna dikkat çeken Şen, "O bölgedeki tersanelerde çok fazla doluluk var. Bizdeki boş kapasite ile bölgemizdeki tekneleri ve armatörlerin gemilerini en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

ARTIK İZMİR'İN BİR TERSANESİ VAR

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, İzmir Limanı ile beraber Alaybey Tersanesi'nin İzmir'in vazgeçilmezlerinden olduğunu belirterek, "Dileriz tersanemiz daha da gelişir, sektörümüze daha çok hizmet eder" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise "Bugüne kadar İskenderun'dan Çanakkale'ye kadar ülkemiz kıyılarında sivil gemilere bakım-onarım hizmeti veren hiçbir tersane olmadığını söylüyorduk. Ancak İzmir Tersanesi'nin hizmetlerinden sonra artık İzmir'de bir tersanemiz olduğunu büyük gururla söyleyeceğiz" diye konuştu.

İZMİR TERSANESİ ÖZELLİKLERİ

İzmir Tersanesi Komutanlığı'nda 363 metre, 120 metre ve 125 metre boyutunda üç adet parmak iskele; 66 metre, 52 metre ve 32 metre kuru kızak uzunluğunda 3 adet kızak; 134 bin metrekarelik bir alanda 28 adet fabrika ve atölye; 2 bin 500 ton, 4 bin 500 ton yüzer havuz bulunuyor. Önümüzdeki yılın ortasında 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yeni bir yüzer havuz da hizmete girecek. Böylece 165 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki gemiler rahatlıkla havuzlanabilecek. İzmir Tersanesi Komutanlığı'nca bugüne kadar muhtelif tip ve boyutta çok sayıda deniz aracı inşa edildi.

Vira Haber