Eğirdir Gölü'nde 500 Metrelik Kaçak Ağ Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, sazangiller için 15 Mart'ta başlayan av yasağı kapsamında göl çevresinde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, kaçak avcılıkta kullanılan 500 metre uzunluğunda uzatma ağı ele geçirildi. Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy kıyı şeridinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ağ ve içerisindeki su ürünlerine el konulurken, yasa dışı avcılık yapan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Ağda bulunan balıklar, canlı olarak Eğirdir Gölü'ne bırakıldı.

Kaçak avcılıkla mücadele kararlılıkla sürüyor



Vira Haber