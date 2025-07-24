Eker Süzme Ekibi, Cape31 Med Circuit Round 4 Imperia’da Türkiye’yi Gururla Temsil Etti

Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Imperia kentinde düzenlenen Cape31 Med Circuit’in dördüncü ayağında, Eker Süzme teknesiyle mücadele eden Ahmet Eker ve ekibi, yüksek tempolu yarışlarda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Toplam 16 teknenin yer aldığı organizasyonda üç gün boyunca dokuz yarış gerçekleştirildi. Ahmet Eker’in liderliğindeki ekip, kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadeleyi dördüncülükle tamamlayarak Türkiye’ye dereceyle döndü.

Eker Süzme ekibi sergilediği istikrarlı ve kararlı performansla önümüzdeki Ekim ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için en güçlü adaylardan biri olduğunu şimdiden ortaya koydu. Ahmet Eker’e yarış boyunca Burak Zengin, Uğur Esen, Murat Mekikçi, Doğa Arıbaş, Samuel William ve Mark Spearman eşlik etti.

Yüksek performanslı yarış teknelerinin yer aldığı, one-design konseptiyle düzenlenen prestijli bir yarış serisi olan Cape31 sınıfı, 31 feet (yaklaşık 9,45 metre) uzunluğundaki teknelerin mücadelelerine sahne oluyor. Hem denizcilik becerilerini hem de stratejiyi ön plana çıkaran yapısıyla dikkat çeken yarışların Imperia ayağı da güçlü rüzgârlar ve zorlu parkurlarla yarışçılara kıyasıya bir mücadele deneyimi yaşattı.

Eker Süzme ekibinin teknik bakış açısıyla yarışa yaklaşımı, aldıkları başarılı sonuçların arkasındaki temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Cape31 Med Circuit’in 4. ayağında elde ettikleri bu derecenin ardından Eker Süzme ekibi, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına moralli bir şekilde devam ederken, Türkiye’yi uluslararası yelken sahnesinde en iyi şekilde temsil etmeye kararlı olduklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Başarılı ekip Eylül ayında gerçekleşecek Cape31 Med Circuit’in 5. ayağında Palma’da yarışacak. Ekim ayında ise Cape 31 Avrupa Şampiyonası 2025’te yine Palma’da mücadele edecek.

Vira Haber