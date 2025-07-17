EKODOSD’tan Caretta Caretta Uyarısı

Efes Selçuk Pamucak kumsallarına geçtiğimiz yıl ilk kez 2 Caretta Caretta İribaşlı Deniz Kaplumbağası kumsalda yuva yaparak yumurtalarını bırakmıştı. Binlerce insanın geldiği Pamucak kumsallarına geçtiğimiz hafta bu yılın ilk kaplumbağası gelerek yumurtalarını bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parkların görevlileriyle birlikte yuvanın tam yeri tespit edilerek, etrafı tel kafeslerle çevrilip koruma altına alındı. Kumsalda bulunan çocuklara deniz kaplumbağaları hakkında bilgi verildi. Özellikle plajlarda uçuşan plastik poşetlerin deniz kaplumbağalarının yaşamlarını tehlikeye soktuğunu, gördükleri yerde bunların toplanmasını ve atanların uyarılmaları istendi. Aynı gece Kuşadası’nın dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi kumsalına da bir C.caretta’nın çıktığı ancak çok kısa süre kaldıktan sonra tekrar denize döndüğü tespit edildmişti.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Şu anda kıyılarımızda üremek için C.carettalar, beslenmek için Chelonia mydas Yeşil Deniz Kaplumbağaları dolaşmaktadır. Özellikle geceleri kumsalda oturan vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli ve duyarlı olmaları çok önemlidir. C.carettalar kumsala çıkıyorsa, bu yumurtalarını bırakmak içindir. Kaplumbağa çıktığında hemen o alandan uzaklaşarak, yuva yapmasına izin verilmeli, yanına yaklaşılmamalı, kesinlikle ışık tutulmamalıdır. Uzaktan izleme yaparak kaplumbağanın yuvayı kapattıktan sonra denize ulaşmasına kadar beklemeli ve daha sonra yumurtalarını bıraktığı yere bir işaret konularak haber verilmelidir" dedi.

Vira Haber