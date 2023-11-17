EKOL Denizcilik, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Ağırlıyor

Türkiye'nin en saygın tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'te EKOL Denizcilik Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda bir söyleşi düzenleyecek.

"Çaka Bey'den Günümüze Türk Denizciliği" başlıklı söyleşisinde, Prof. Dr. Ortaylı, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'ten günümüze kadar Türk denizcilik tarihini aydınlatıcı bir perspektifle ele alacak. Katılımcılar, denizcilik tarihindeki önemli dönemlere dair bilgiler edinecek ve merak ettikleri soruları doğrudan sorma fırsatı bulacaklar.

Etkinlik, sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşecek ve interaktif bir ortamda düzenlenecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bilgeliği ve deneyimi, denizcilik tutkunları ve tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak.

Vira Haber