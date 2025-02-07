Ekol Denizcilik’te Geleceğin Gemi İnsanları Buluştu

Etkinlik, öğrencilerin sektörde deneyimli profesyonellerle tanışmasını ve sektöre dair önemli bilgileri doğrudan öğrenmelerini sağladı.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetinin Başarı Hikayesi

Etkinlikte Ekol’ün "Psikolojik Destek Projesi" hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Bu hizmetten yararlanan şirketlerden biri olan Güngen Denizcilik'in Personel Müdürü Çetin Levent Toker, deneyimlerini paylaştı. Toker, Ekol’den aldıkları psikolojik danışmanlık hizmetinin, gemi personelinin moral ve motivasyonunu artırmanın yanı sıra, operasyonel süreçlerde sağladığı maliyet avantajlarını ve tasarrufları detaylı şekilde anlattı. Toker’e ek olarak, Güngen Denizcilik Yönetim Kurulu Danışmanı Oruç Reis Güven de bu hizmetin mürettebatın verimliliğini artırdığına ve sektöre sağladığı olumlu etkilerine değindi. Güven, bu tarz projelerin, gemi personelinin hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini desteklemek için önemli olduğunu belirtti.

Ekol’den Profesyonel Crew Manning ve Crew Agency Hizmetleri

Ekol Denizcilik, artık profesyonel olarak crew manning ve crew agency hizmetleri sunmaya başladığını duyurdu. Bu yenilikle birlikte, armatörlere nitelikli denizciler sağlanması hedefleniyor. Marlow Navigation Türkiye Temsilcisi Diederik Legger, bu konuda bir konuşma yaparak, global gemi adamı ihtiyacının doğru ve profesyonel çözümlerle karşılanmasının önemine değindi. Ekol Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztuna ise, Ekol’ün bu alanda attığı adımları ve hizmet süreçlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Gemi Aşçıları ve Kamarot Eğitimi: Yeni Bir Başlangıç

Ekol Denizcilik, artık armatörlerin gemilerinde görev yapan aşçılara özel eğitimler veriyor. Geçtiğimiz dönemde YMN Tanker’in gemilerinde çalışan aşçılara yönelik bir eğitim programı başarıyla tamamlandı. Bununla birlikte, Ekol’ün modern mutfağında yetişen aşçı ve kamarotların, gemilerde istihdam edilmesi sağlanacak. Bu yenilik, gemi mutfaklarında karşılaşılan operasyonel zorlukların çözülmesine ve kaliteli hizmet standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak.

Organizasyon boyunca, Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi Müdürü Mutlu Arslan, İnsan Kaynakları Müdürü Murat Bingül, Uzman Klinik Psikolog Burcu Kula Akbaş, AVS Global İş Geliştirme Müdürü Sevda Bölükbaş Güler, Ekol Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztuna ve Marlow Navigation Türkiye Temsilcisi Diederik Legger sunumlar gerçekleştirdi. Organizasyonun açılış konuşmasını ise AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek yaptı. Şimşek, genç denizcilere sektörün geleceğinde üstlenecekleri önemli rolü vurgulayarak, onları bu yolculukta cesaretlendirdi.

Organizasyonun sonunda, katılımcılar Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’nin altyapısını gezerek simülasyonları test etme fırsatı buldu. Modern mutfakta AVS Catering’in Baş Aşçısı Savaş Baştemur liderliğinde, Şef Baturalp Aytulun ve Şef Orhan Baltalı tarafından hazırlanan lezzetli yemekler eşliğinde keyifli bir akşam yemeği sunuldu. Etkinlik, toplu bir fotoğraf çekimiyle sona erdi. Katılımcılara anlamlı hediyeler ise AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek ve Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi Müdürü Mutlu Arslan tarafından takdim edildi.

Bu etkinlik, denizcilik sektöründe inovasyon ve gelişimi teşvik ederken, geleceğin denizcilerine ilham vermek ve sektör profesyonelleriyle bağ kurmalarını sağlamak adına önemli bir platform sundu.

Vira Haber