EKOL, İtalya’daki grevi yeni tren hatlarıyla aşıyor

Ekol, Fransa’daki Sete ve Calais şehirleri arasında ihracatçılar için Avrupa’nın en uzun hattına sahip intermodal servisini başlattı.

Yeni tren hattı sayesinde Sete ve Calais şehirleri yaklaşık 16 saatte birbirine bağlanırken, Bettembourg (Lüksemburg) ve Sete arasında ise 12 ile 14 saat arasında taşımacılık gerçekleştiriliyor. Servis kapsamında her yönden seferler karşılıklı olarak haftada bir kez yapılıyor. Tren hatları ile en verimli şekilde entegre edilen RO-RO’lar sayesinde Calais ve Yalova limanları arasındaki transit süresi ise beş gün olacak.

Devreye giren tren bağlantılarıyla Avrupa’daki konumlarını daha da güçlendirirken, sundukları esnek ve entegre çözümlerle her türlü zor koşulda müşterilerinin yanında yer aldıklarını söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Trieste Limanı’nda yaşanan grev nedeniyle lojistik süreçlerinin aksamaması için ‘Yeni bir hat, yeni bir çözüm lazım’ diyerek yeni intermodal hattımızı hizmete açtık. Avrupa’nın önemli lokasyonlarında hizmete açılan yeni tren hatlarının devamında birkaç saat içinde RO-RO’ların hazır bulunmasıyla transit süreleri ciddi anlamda kısalmış durumda. Bu da başta ihracatçılarımız olmak üzere müşterilerimize büyük bir avantaj sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber