Ekol Lojistik, DFDS ile Anlaşmadan Çekildi

Ekol Lojistik, yaklaşık iki yılı aşkın süredir devam eden uluslararası kara, hava ve denizyolu taşımacılığı ile gümrük faaliyetlerinin DFDS firmasına devri sürecinde son aşamada; değerleri, prensipleri ve profesyonellikle örtüşmeyen haksız taleplerle karşılaşması nedeniyle anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Çalışanlarına durumu duyuran Ekol açıklamasında, “Bu süreçte şeffaflık, dürüstlük ve şirketimizin uzun vadeli çıkarlarını gözetmek temel prensibimizdir.” denildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, şunları söyledi:

“Tam devir teslim kapanışına yirmi dört saat kala DFDS başkanı tarafından yeniden gözden geçirme ve indirim talebi ile karşılaştık. İndirim talebinde ısrarcı olmaları durumunda anlaşmayı iptal edeceğimizi söyledik. Rakamsal talep değil, bu talebi son gün yapmaları yakışıksızdı ve anlaşmayı iptal ettik.

Ekol olarak 8 bin çalışanımızla bıraktığımız yerden entegre bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın bu süreçteki özverileri için teşekkür ederim”.