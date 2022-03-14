EKOL Lojistik, Fransa ve Almanya Arasına Tren Seferlerine Başladı

Ekol’ün intermodal taşımacılıkta büyüme stratejisi kapsamında hizmete alınan bu hat ile Avrupa’daki iddiasını daha da pekiştirdiğini söyleyen Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Avrupa’nın lider şirketlerinden DFDS ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucunda hayata geçirilen Sète- Köln hattı ile müşterilerimiz için önemli kazanımlar sağlayacağız. Güney Avrupa’daki ana merkezimiz Sète'den, Avrupa’nın kalbindeki dinamik sanayi metropolü Köln’ü birbirine bağlayan hat sayesinde intermodal taşımacılık planlamaları artık sadece Trieste üzerinde tekelleşmeyecek. Yeni Sète hattı ile Türkiye’nin Avrupa bağlantısına alternatifler yollar sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

Ekiz, önümüzdeki dönemde İtalya demiryolu altyapısındaki geniş iş hacim kapasitesi öngörüsü ve Sète hattındaki yük miktarındaki artış beklentisi doğrultusunda kurulan yeni tren bağlantısının, Trieste’nin adeta tamamlayıcısı olacağını ifade etti.



Tren; pazartesi ve perşembe günleri saat 16.00’da Sete’den yola çıkarak, salı ve cuma günleri saat 19.00’da Kuzey Köln’e ulaşıyor. Dönüş seferleri için çarşamba ve cumartesi günleri Köln’den 09.00’da hareket eden tren, perşembe ve pazar günleri saat 11.00’de Sète’ye varıyor.

Teknik olarak öncekilerden daha farklı bir yapıda, daha yüksek ve büyük olan tren, 19 adet çift cepli vagondan oluşuyor. Tren, 38 treyler ve konteyner taşıyabilme kapasitesine sahip.



