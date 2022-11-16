Ekol Sürdürülebilir Yaşamı Destekliyor

Sürdürülebilirliği kurumsal ana değerleri ve hedefleri arasında stratejik olarak konumlandıran Ekol, bu anlayışının bir sonucu olarak SYFF2022’yi destekleme kararı aldı. Sürdürülebilirlik konusunda liderliğe inanan Ekol, bu alanda öncelikle müşterileri için yeni çözümleri çevre bilinciyle üretip, işini sorumlu bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekol, lojistik faaliyetlerinde doğal kaynakları en uygun şekilde kullanarak, daha sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek için çalışıyor. Ekosisteme saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak şirketin, birincil öncelikleri arasında bulunuyor.

FESTİVAL 15 GÜN SÜRECEK

Dünya için kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı bir film festivali olan SYFF, 22-26 Kasım’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ve 27-30 Kasım’da Hope Alkazar’da, 1-6 Aralık tarihlerinde surdurulebiliryasam.net’te çevrim içi gerçekleştirilecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz gerçekleştirileceği festival hakkında ayrıntılı bilgiye https://surdurulebiliryasamfilmfestivali.org/ linki ile ulaşılabiliyor.

