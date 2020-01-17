Ekşi'nin öldürüldüğü gemi İstanbul’da

Kaptan Bora Ekşi’nin yağcı Ergin A. tarafından öldürüldüğü İnce Karadeniz dökme yük gemisi İstanbul’a döndü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İnce Denizcilik’e ait gemide incelemeler yapmaya başladı. Polisler, gemi mürettebatın da ifadesini aldı.

Polislerin incelemesi tamamlandıktan sonra geminin yükünü boşaltmak için Ukrayna’nın Yuzhny Limanı’na doğru harekete geçeceği öğrenildi.

Uluslararası kurallara göre, gemilerde meydana gelen cinayet ve benzeri suçların yargılaması bağlama limanlarının bulunduğu şehirlerde yapılıyor. Bora Ekşi cinayetinin davası da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Vira Haber