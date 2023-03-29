Ekvador'da Toprak Kayması Sonucu 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kayması yaşandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber