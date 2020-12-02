Elektrikle Balık Avı Hayatına Mal Oldu

Mersin'in ilçelerinden Bozyazı'ya bağlı Çopurlu Mahallesi Hacı Hıdırlı mevkisinde balık avına giden 62 yaşındaki Kemal Pür, elektrik direğine bağladığı telle çaya elektrik vererek balık avlamaya başladı.

Serayı sulamak için evden ayrılan ve uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen Pur'u çocukları merak etti, Kızı, seraya giderek babasını aramaya başladı. Babasını seranın içerisinde bulamayınca etrafa bakan kızı, babasını sulama motorunun bulunduğu Sini Çayı kenarında yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

Panik olan ve bağırarak yardım isteyen kızın yanına gelen komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Pür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Pür'ün cesedi otopsi için, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pür'ün, elektrikle balık avlarken akıma kapılarak öldüğü belirlendi.

Vira Haber