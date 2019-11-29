En büyük Split Barge hizmete girdi

Üçel Denizcilik ve Metear Deniz İşleri A.Ş.’nin ortak olarak kurduğu Mariticon Kıyı ve Deniz Yapıları İnşaatları firması Aliağa adlı kuru yük gemisini satın alarak split barge’a dönüştürdü.

2018 yılında Torlak Tersanesi’nde dönüşüm ve tadilat çalışmalarına başlanan Aliağa gemisi, bugün MARITICON 101 adıyla Türkiye’nin en büyük Split Barge olma özelliğine sahip.

Türk Loydu onaylı MARITICON 101, Z drive sevk sistemiyle donatılarak yüksek manevra kabiliyetine kavuşturuldu.

68,2 metre uzunluk, 16 metre genişlik ve 2 bin 400 m³ ambar hacmine sahip olan Split Barge’ın tadilat işlemleri Temmuz ayında tamamlanarak hizmete alındı.

Gübretaş Yarımca Tesisleri’nde Doğa-I adlı yüzer vinciyle tarama çalışmaları yürüten Üçel Denizcilik, 20 bin m³ malzemenin Tuzla döküm sahasına taşınmasında MARITICON 101 adlı Split Barge’ı görevlendireceğini duyurdu.

Vira Haber