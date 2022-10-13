En Etkili Dijital Pazarlama İpuçları

Günümüzde şirketlerin, pazar payını artırmak için etkili stratejiler geliştirme ve hedeflerine en uygun taktiklerle rekabette öne geçme çabaları hızla değişen trendlerle şekillenmek zorunda. Gelişen teknolojinin daha geniş müşteri tabanına ulaşmayı sağlaması bu zorunluluğu normalleştirdiğinden bugün, girişimcilerin ve küçük işletme sahiplerinin işine yarayacak faydalı ipuçlarını listeliyoruz.

Müşterilerin son yıllarda en çok zaman geçirdiği yer olan internette dikkat çekmeye olanak tanıyan e-ticaretin vazgeçilmezi olan dijital pazarlama; içerik pazarlaması, e-posta pazarlaması, mobil pazarlama, arama motoru optimizasyonu (SEO) gibi çok sayıda bileşen içerir.

Dijital pazarlama çalışmaları doğru temellendirilmediğinde içeriğinizin arama listelerinde daha alt sıralarda yer almasına neden olabilmektedir. Bu yüzden en çok dikkat edilmesi gereken nokta nişinizle alakalı, bilgilendirici, eğlenceli, tüketici sorularını yanıtlayan ve potansiyel müşterilerin sorunlarına hitap eden, değerli blog içeriğinin, uygun SEO yöntemleriyle düzenli olarak (haftada en az bir kez) yayınlanmasıdır. Akıllı bir SEO stratejisiyle, web sitenizin alakalı aramalarda yer almasını sağlanmalıdır, seo; çevrimiçi trafik çekmede çok önemli bir role sahiptir. Uzman desteği almak ya da Google Analytics, Search Console, Semrush gibi araçlar ve Yoast gibi seo eklentilerinden yararlanmak gereklidir.

Web sitelerinin telefon ve tabletlerde kolay ve hızlı görüntüleme için optimize edilmesi bir diğer zorunluluktur. Tasarım ve gezinme detayları kullanıcı deneyimine odaklanılmalı, sitenin erişilebilir olması ve hızlı yüklenmesi için bütçeye, hedeflere ve büyüme planlarına uygun güçlü hosting seçenekleri üzerinde durulmalıdır.

Ayrıca işletmeler, müşterilerinin en çok zaman geçirdiği sosyal medya platformlarını belirlemeli, düzenli olarak ürünlerini tanıtan iyi düşünülmüş paylaşımlar yapmalıdır. YouTube, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında videolar ve canlı yayınlardan yararlanılmalı, yorumlarla geri dönüşler almayı ve müşterilerle daha fazla etkileşim kurmayı artıran bu tip kanalların avantajları kullanılmalıdır.

E-posta pazarlaması kesinlikle küçümsenmemelidir. Yeni lansmanlar, güncellemeler, ürünler, indirim – etkinlik duyuruları e-posta bültenlerinizin bir parçası olmalı, mail metinleri net, yararlı, bilgilendirici olmalıdır.

Google ve sosyal medya reklamcılığı gibi PPC (tıklama başına ödeme) kampanyaları dahil olmak üzere dijital reklamcılık için kaynak tahsis edilmelidir.

Marka imajı oluşturmak, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini ve mevcut portföyün yükseltilmesini hızlandırarak pazarda devamlılığa yardımcı olduğundan önemsenmelidir. Tüketicilerin duygularına hitap etmek ve insani yaklaşımların benimseki, ürünleri körü körüne sunmaktan daha hızlı yol kat edilmesini sağlar. Duygusal bağ kurulmasını sağladığınızda markalaşmada, müşteriyi elde tutmada ve güven oluşturmada önemli bir eşiği atlamış olursunuz.

Sohbet robotları gibi etkileşime büyük ölçüde yardımcı olan araçların, sorularına hızlı yanıtlar arayanların müşterilere dönüşmesini kolaylaştırdığı da unutulmamalıdır.

Uzman Görüşü



Tüketim alışkanlıkları son yıllarda hızla geleneksel mağazalardan çevrimiçi alışverişe kaymış, etkili dijital pazarlama ipuçlarını kullanmak, sürekli değişimin norm sayıldığı rekabetçi e-ticaret dünyasının vazgeçilmezi olmuştur. Fırsatlardan yararlanmak ve müşteri tabanını genişletmek için pazarlama becerilerinde yaratıcı olmak kadar trendleri takip etmek de önemlidir. Ancak zaman, emek ve bütçe ayırmayı gerektiren bu tip çalışmaların anlam kazanması web siteniz ve e-posta, veritabanı gibi kurumsal BT bileşenlerinizin dayandığı bilişim altyapılarının kalitesine bağlıdır.

Kullanıcı deneyimi ve dönüşümleri etkileme potansiyeli taşıdığından tüm çabalarınızı üzerine inşa edeceğiniz sunucu ortamları dikkatlice seçilmelidir. Turhost olarak, en güncel donanımlarla, en güçlü teknolojilerle tasarladığımız hosting planlarından yararlanmanızı ve sunucu kiralama seçeneklerimize göz atmanızı öneririz.