En güvenilir görüntülü sohbetler — ChatRoulette alternatifleri

Arkadaşlık ve görüntülü iletişim formatı, ilk sohbet ruletlerinin — Omegle ve ChatRoulette — ortaya çıktığı 2009 yılında internet kullanıcıları tarafından çok olumlu karşılandı. Ancak, o anda onları güvenilir, güvenli ve gizli olarak adlandırmak zordu.

Günümüzde durum çok daha iyi. Ve sadece orijinal görüntülü sohbetlerin toplam sayısı arttığı için değil, aynı zamanda geliştiriciler hizmetlerinin güvenilirliğine ve güvenliğine çok daha fazla dikkat etmeye başladıkları için. Bu, yukarıda bahsedilen ChatRoulette'ten bile açıkça görülebilir. Muhtemelen bunu daha ayrıntılı olarak anlatmaya değer.

ChatRoulette: oldukça güvenilir bir sohbet ruleti örneği, ancak bazı koşullara bağlı olarak

Geçmişte, ChatRoulette gelişiminin erken bir aşamasındayken, temelde herhangi bir güvenlik ve gizlilik hakkında konuşmaya gerek yoktu. Sonuçta, ne normal bir denetim ne de tam teşekküllü bir destek hizmeti vardı. Bu nedenle, hizmet, çok daha az internet trolünün, sahte yayınların ve dolandırıcıların olduğu arkadaşlık ve iletişim için daha güvenli platformları seçen kitlesini hızla kaybetmeye başladı.

ChatRoulette için bir tür dönüm noktası, milyonlarca insanın gerçek dünyada tanışma ve iletişim kurma fırsatını kaybettiği ve birçoğu için rastgele görüntülü sohbetlerin yalnızlıktan gerçek bir kurtuluş haline geldiği Covid-19 salgını dönemiydi. ChatRoulette'in popülaritesi yeniden artmaya başladı ve geliştiriciler sonunda denetimi ciddiye aldılar ve hatta bunu iyileştirmek ve otomatikleştirmek için yapay zeka tabanlı algoritmalar uyguladılar. Sonuç olarak, bugün ChatRoulette oldukça güvenilir ve güvenli bir çevrimiçi arkadaşlık ve görüntülü iletişim hizmetidir. Mükemmel olmasa da, birçok kullanıcının hala alternatiflerini kullanmayı tercih etmesi nedeniyle.

En güvenilir ChatRoulette alternatifleri

ChatRoulette'i bir nedenden dolayı kullanmak istemiyorsanız veya sadece yeni bir şey arıyorsanız, denemeniz için bazı harika rastgele görüntülü sohbet alternatiflerimiz var. Kendiniz için ilginç bir şeyler bulacağınızdan eminiz.

CooMeet

Sadece karşı cinsle tanışmak ve iletişim kurmak isteyenler için mükemmel bir chatroulette. Hepsi, asla hata yapmayan ve her zaman erkekleri sadece kızlara bağlayan kusursuz çalışan cinsiyet filtresi sayesinde. Ayrıca, CooMeet mükemmel bir denetime ve desteğe sahiptir. Bugün, CooMeet'in dünya çapında dokuz milyondan fazla kullanıcısı var ve aylık sohbet sayısı 350 milyonu aşıyor.

Ana özellikler:

hatasız cinsiyet filtresi;

Instagram'daki gibi hikayeler özelliği;

yerleşik mesaj çevirmeni;

iOS ve Android için kullanıcı dostu uygulamalar.

MeowChat

Aslında MeowChat, bu terimin olağan anlayışında tam olarak klasik bir sohbet ruleti değildir. Bu hizmet, daha basit bir versiyonda olsa da, daha çok işlevsel bir mesajlaşma programını veya hatta bir sosyal ağı andırıyor. Burada coğrafi konuma göre sohbet partnerleri arayabilir, sohbette iletişim kurabilir, medya dosyaları paylaşabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu nedenle, geleneksel sohbet ruletlerine standart olmayan bir alternatif arıyorsanız, MeowChat'i deneyebilirsiniz.

Ana özellikler:

coğrafi konuma göre kişi arama;

kullanıcı profillerinde fotoğraf görüntüleme;

bire bir iletişim veya grup sohbetlerinde;

sesli mesaj ve medya dosyası alışverişi.

Chathub

Bu, yalnızca sohbet partneri bulmak için temel ayarlara erişebileceğiniz oldukça basit bir görüntülü sohbet ruletidir — dil ve cinsiyete göre. Sadece seçeneklerinizi seçin ve Görüntülü Sohbeti Başlat'a tıklayın. Birkaç dakika içinde, ilginizi çeken konular hakkında tanışıp sohbet edebileceğiniz rastgele bir sohbet partneri ekranda belirecektir. Ve eğer bu sohbet partnerini beğenmezseniz veya ilginizi çekmezse, tek bir tıklamayla bir sonrakine geçebilirsiniz.

Ana özellikler:

cinsiyet ve dile göre sohbet partnerleri arama;

abonelik listesine kullanıcı ekleme;

görüntülü veya yazılı sohbet yoluyla iletişim — hangisi sizin için daha uygunsa.

Chatspin

Bir başka oldukça klasik sohbet ruleti, ancak bazı ilginç özelliklere sahip. Belki de en önemlisi, yüzünüzü sohbet partnerlerinizden gizleyebileceğiniz veya iletişiminize daha parlak renkler ekleyebileceğiniz yerleşik AI maskeleridir. Bu tür maskeler daha da fazla anonimlik ve gizlilik sağlar. Yüzlerini tanıştıkları ilk sohbet partnerine göstermek istemeyen kullanıcılar için kesinlikle faydalı olacaklardır.

Ana özellikler:

görüntülü görüşme ve sohbette iletişim;

GIF animasyon paylaşımı;

yerleşik mesaj çevirmeni;

ilgi alanları listesini kullanarak sohbet partnerleri arama.

Azzar-Bate-papo com video

Azzar, kullanıcılara birkaç ilginç özellik de sunabilen oldukça popüler bir görüntülü sohbet ruletidir. Belki de en önemlisi, geniş bir kitleye canlı yayın yapma veya diğer kullanıcıların yayınlarını izleme özelliğidir. Önemli olan, Azzar'ın bu tür yayınlarda çok gerçek para kazanmanıza izin vermesidir. Bu oldukça güzel bir özellik. Ancak aynı zamanda, bu nedenle, birçok kullanıcı için Azzar'ın tanışma, yeni arkadaşlar veya aşk vaat etmek için değil, para kazanmak için bir platform olduğu unutulmamalıdır.

Ana özellikler:

rastgele insanlarla arkadaşlık ve iletişim;

geniş bir kitleye video yayınları yapmak;

iletişimi çeşitlendirmek için maskeler ve video filtreleri kullanmak.

ChatByChance

Geliştiriciler ChatByChance'i ChatRoulette'e en güvenli alternatif olarak adlandırıyor ve bunu görüntülü sohbete bir yüz tanıma sisteminin entegre edilmiş olmasıyla doğruluyor. Bu sistemin amacı kullanıcıları spam gönderenlerden korumak. Ve oldukça iyi çalıştığı söylenmelidir. Platformun bir diğer ilginç özelliği de yeni bir kişiyle sadece üç dakika sohbet edebilmeniz. Ve sonra dilerseniz sınırsız iletişime geçebilirsiniz. Ya da sistem basitçe birbirinizle bağlantınızı kesecek ve yeni sohbet partnerleri alacaktır.

Ana özellikler:

cinsiyet ve coğrafi arama filtreleri;

yeni insanlarla iletişim kurmak için sınırlı zaman;

kullanıcının seçimine göre metin veya görüntülü sohbet.

Özetleyelim

Görüntülü sohbet ruleti, arkadaşlık ve iletişim için gerçekten kullanışlı ve işlevsel bir formattır. Bu, sohbet partnerinizi görebileceğiniz ve duyabileceğiniz, onlarla neredeyse gerçek hayatta olduğu gibi sohbet edebileceğiniz ve birbirinizi iyi tanıyabileceğiniz yerdir. Hiçbir kısa mesaj veya telefon görüşmesi, görüntülü sohbetin yaptığı gibi aynı varlık etkisini vermez. Bu nedenle, metin sohbetlerinin yüksek popülaritesine rağmen, zamanla daha az kullanılacaklardır. Sonuçta, günümüz kullanıcıları giderek daha fazla video aracılığıyla iletişim kurmayı tercih ediyor. Ve bu kesinlikle doğru bir karar.

İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız için doğru sohbet ruletini bulmak için, birkaç seçeneği denemenizi ve kendi kararınızı vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu, beğeninize en uygun rastgele görüntülü sohbeti objektif olarak seçebilmenizin tek yoludur.