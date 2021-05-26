‘En İyi Avrupa Pulu’ Yarışmasında Türkiye Akdeniz Fokuyla Oylarınızı Bekliyor

‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışmasına Türkiye, SAD-AFAG’ın sağladığı, Orkun Kıraç’ın fotoğrafladığı, Gamze Aksoy’un tasarladığı 3 Türk Lirası değerindeki Akdeniz Foku tasarımı içeren pul ile katılıyor. İnternet üzerinden oylama yapılan yarışmada Akdeniz Foku Pulu oylarınızı bekliyor. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışması bu yıl “Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)” konulu anma pulu ile gerçekleşiyor.

‘EN İYİ AVRUPA PULU’ YARIŞMASINA NASIL OY VERİLİR?

Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT bu yıl yarışmaya Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan “Akdeniz Foku” portresi içeren bir pul tasarımı ile katılıyor. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen ‘En İyi Avrupa Pulu’ yarışması kapsamında 9 Eylül 2021 tarihine kadar oy verilebilecek.

Oy vermek için bu adrese tıklamanız ve sayfada Türkiye’yi bulmanız gerekiyor. Sonra “Vote for this stamp” düğmesine basıp açılan sayfaya İsim soyismi ve e-posta adresinizi girerek oy verme işleminizi tamamlamanız yeterli.

EN İYİ AVRUPA PULU AKDENİZ FOKU OLSUN!

Yarışmada sadece Türkiye değil, Güney Kıbrıs da Akdeniz foku tasarımı içeren bir pul ile başvuruda bulunmuş. Akdeniz’de önemli bir yere sahip olan Akdeniz Foku, Türkiye’de özellikle Didem’de bulunan sonra Datça’dan tekrar salınan, dokunaklı bir hayat hikayesi olan Fok Badem’le tanındı.

Akdeniz foku (Monachus monachus) nesli hızla tükenmekte olan bir memeli ve aynı zamanda tüm Avrupa’daki en nadir türlerden biri. Dünyada dört ana üreme alt popülasyonunda yaşayan yaklaşık 700 bireyi olduğu tahmin edilmektedir; Akdeniz’de, Türk ve Yunan kıyıları boyunca ve Atlantik’te, Portekiz’in Madeira Takımadaları kıyıları ve Batı Afrika’da Batı Sahra kıyıları. Türkiye kıyılarındaki Akdeniz foku nüfusu yaklaşık 100 birey olup SAD-AFAG’ın araştırma çalışmalarına göre ağırlıklı olarak Türkiye Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşamaktadır. Marmara Denizi’nde sadece birkaç birey bulunmakla birlikte Karadeniz’de 1997’den beri doğrulanmış bir kaydı yoktur.

Vira Haber