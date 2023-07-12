Endonezya, İran Bandıralı Petrol Tankerine El Koydu
Endonezya Natuna Denizi'nde İran ve Kamerun petrol tankerlerine el koydu.
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Endonezya Deniz Güvenlik Ajansı (Bakamla), Endonezya'nın Kuzey Natuna Denizi yakınlarında, izinsiz olarak petrol aktarma faaliyetleri yürüttükleri iddia edilen İran bayraklı "MT Arman 114" ve Kamerun bandıralı "MT S Tinos" tankerlerine el koydu.
Vira Haber
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