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Endonezya, İran Bandıralı Petrol Tankerine El Koydu

Endonezya, İran Bandıralı Petrol Tankerine El Koydu

Endonezya Natuna Denizi'nde İran ve Kamerun petrol tankerlerine el koydu.

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Endonezya Deniz Güvenlik Ajansı (Bakamla), Endonezya'nın Kuzey Natuna Denizi yakınlarında, izinsiz olarak petrol aktarma faaliyetleri yürüttükleri iddia edilen İran bayraklı "MT Arman 114" ve Kamerun bandıralı "MT S Tinos" tankerlerine el koydu.

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Vira Haber

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