Endonezya'da yüzlerce turist mahsur kaldı

Lombok'ta pazar sabahı meydana gelen şiddetli deprem sırasında yaşanan heyelan sonucu aktif bir volkan olan Rinjani'ye tırmanan yüzlerce turistin dağda mahsur kaldığı açıklandı.

Rinjani Dağı Ulusal Parkı yöneticisi Sudiyono, 800'den fazla turistin dağa tırmanmak için kayıt olduğunu ancak bu kişilerden 300'ünün dağdan inmeyi başardığını söyledi.

'500'DEN FAZLA TURİST MAHSUR DURUMDA'

Sudiyono "Bize gelen bilgilere göre 500'den fazla kişi dağda mahsur kaldı ve volkan gölü Segara Anakan yakınlarında toplandı" dedi. Sudiyono mahsur kalanların sayısının 560 olduğunu da belirtti.

Endonezyalı yetkili, kurtarma görevlilerinin öğleden sonra turistlerin bulunduğu volkan gölüne ulaşmalarının beklendiğini ifade etti. Dağın eteklerine kurtarma ekipleri ve helikopterlerin de konuşlandırıldığı ve dağın bazı bölgelerine gıda paketlerinin bırakıldığı da vurgulandı.

Mahsur kalanlar arasında ABD, Fransa, Tayland ve Hollanda dahil birçok ülkeden turist olduğu açıklandı. Başkent Cakarta'daki Tayland Büyükelçiliği mahsur kalanlar arasında 239 Tayland vatandaşının olduğunu da duyurdu.

Rinjani'de depremin ve artçı sarsıntıların tetiklediği heyelanlar sonucu bir Endonezyalı öğrenci hayatını kaybetmiş ve depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselmişti. Ölenler arasında bir Malezya vatandaşı da var.

Deprem nedeniyle Lombok adasında aralarında bir sağlık kliniğinin de olduğu yüzlerce bina yıkılmış ve yaklaşık 160 kişi de yaralanmıştı. Yaklaşık 5150 kişinin de geçici barınaklarda kaldığı açıklandı.

Endonezya çok sayıda deprem ve volkanik faaliyetin yaşandığı Pasifik'teki (Büyük Okyanus) 'Ateş Çemberi' olarak anılan bölgede yer alıyor.

2004 yılında Sumatra adası açıklarında okyanus altında yaşanan 9.3 büyüklüğündeki depremin tetiklediği tsunami faciası, 168.000'i Endonezya'da olmak üzere Hint Okyanusu çevresindeki ülkelerde 220.000 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Vira Haber