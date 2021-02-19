Enez Açıklarında Kaybolan Balıkçı İçin Arama Kurtarma Çalışması Başlatıldı
Edirne'nin Enez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan balıkçının bulunması için deniz ve karadan Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma güçleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.
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Edirne'nin Enez ilçesinde denizde kaybolduğu ihbarında bulunulan balıkçı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, denize açılan iki balıkçıdan birinin Boztepe Burnu açıklarında kaybolduğu bilgisi üzerine sahil güvenlik, emniyet ve jandarma ile AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışması yürüttüklerini söyledi.
Göktaş, arama çalışmalarına balıkçıların da eşlik ettiğini belirtti.
Vira Haber
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Etiketler : edirne, enez, balıkçılık
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