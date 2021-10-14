Ercan Naiboğlu isimli kuru yük gemisi satışa çıktı

Tuzla Liman Başkanlığı, Oba Denizcilik'e ait Türk bayraklı Ercan Naiboğlu isimli kuru yük gemisini ihale ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınladığı ilana göre Tuzla Liman Başkanlığı 1983 Çanakkale yapımlı 89,45 metre boyunda, 13,60 metre eninde, 7,88 metre derinliğinde, 2862 grostonluk Türk bayraklı ERCAN NAİBOĞLU isimli kuru yük gemisini 618 Limanlar Kanunu (Değişik: 28/11/2017-7061/5 md.) 7. Maddesi uyarınca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre Açık Teklif Usulü ile satacak. Kuru yük gemisinin Hidrodinamik Gemi San. Tic. A.Ş./ Tuzla iskelesinde bulunduğu detaylar arasında.

İhale, Tuzla Liman Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda 28 Ekim 2021 tarihinde saat 14.30’da açık teklif usulü ile yapılacak. İhale konusu geminin tahmini satış bedeli 1.750.000,00 TL ve geçici teminat miktarı ise 52.500,00 TL olarak açıklandı.

Vira Haber