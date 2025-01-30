Erdek'te Sahile Vuran Ölü Porsuk Şaşırttı

Sabah saatlerinde sahil bandında yürüyüş yapanlar kıyıya vuran ölü porsukla karşılaştı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi. Yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Porsuğun ölüm nedeni henüz bilinmezken, doğal sebepler ya da çevresel faktörler nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Doğada genellikle ormanlık ve kırsal alanda rastlanan hayvanın denizle nasıl buluştuğu ise merak konusu oldu.

Vira Haber