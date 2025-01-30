İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Erdek'te Sahile Vuran Ölü Porsuk Şaşırttı
Erdek'te Sahile Vuran Ölü Porsuk Şaşırttı

Erdek'te Sahile Vuran Ölü Porsuk Şaşırttı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Çuğra sahiline vuran ölü porsuk vatandaşları şaşırttı.

A+A-

Sabah saatlerinde sahil bandında yürüyüş yapanlar kıyıya vuran ölü porsukla karşılaştı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirildi. Yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Porsuğun ölüm nedeni henüz bilinmezken, doğal sebepler ya da çevresel faktörler nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Doğada genellikle ormanlık ve kırsal alanda rastlanan hayvanın denizle nasıl buluştuğu ise merak konusu oldu.

Vira Haber 


Bu haber toplam 68 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.