Ereğli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlanacak

Kdz.Ereğli Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 10.20’de Atatürk Anıtına protokol çelenkleri bırakılacak. Saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı söylenecek. Bu sırada limandaki gemilerden sirenler çalacak. Liman Başkanı Ali Görkem, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Törenin ikinci bölümünde ise saat 11.00’da Deniz Şehitleri Anısına denize çelenk bırakılacak.

DENİZ EĞLENCE VE MÜSABAKALARI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında gerçekleştirilen törenin ardından yapılan deniz eğlenceleri ise COVİD-19 tedbirleri gereğince deniz eğielnce ve müsabakalarının yapılmayacağı da bildirildi. Deniz eğelene ve müsabakaları; Temmuz ayı sonunda virüsle ilgili gerekli önlemler alınarak, Kdz.Ereğli Belediyesi ile ortaklaşa planlanacağı belirtildi.

Vira Haber