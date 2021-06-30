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Ereğli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlanacak

Ereğli'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlanacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanacağı duyuruldu.

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Kdz.Ereğli Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede,  1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı programı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 10.20’de Atatürk  Anıtına protokol çelenkleri bırakılacak. Saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı söylenecek. Bu sırada limandaki gemilerden sirenler çalacak. Liman Başkanı Ali Görkem, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak. Törenin ikinci bölümünde ise  saat 11.00’da Deniz Şehitleri Anısına denize çelenk bırakılacak.

DENİZ EĞLENCE VE MÜSABAKALARI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında  gerçekleştirilen törenin ardından yapılan  deniz eğlenceleri ise  COVİD-19  tedbirleri gereğince deniz eğielnce ve müsabakalarının  yapılmayacağı da bildirildi.   Deniz eğelene ve müsabakaları;  Temmuz ayı sonunda virüsle  ilgili gerekli önlemler alınarak, Kdz.Ereğli Belediyesi ile ortaklaşa planlanacağı belirtildi.

Vira Haber

 

 

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