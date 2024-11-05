ERKPORT, Yalova Limanı’nda 8000 Araçlık Otomotiv Terminali ve PDI Merkezi Kurdu

Haydarpaşa Limanı’ndaki yatırımının ardından, Yalova Limanı’nı da otomotiv terminaline dönüştüren Erkport, bu yeni yatırım hamlesiyle Yalova Limanı’nı önemli bir ithalat ve ihracat limanı haline getirmeyi hedefliyor.

2013 yılında İzmir’de kurulan; bitmiş araç lojistiği operasyonları, Ro-Ro hizmetleri, liman operasyonları ve yönetimi, lojistik operasyonlar ve depo yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Erkport Liman Hizmetleri tarafından Yalova Limanı’nda devreye alınan otomotiv terminali ve PDI merkezi, Yalova Limanı’nı hem yerli hem de uluslararası firmaların tercih ettiği bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Modern ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan merkezde, teslimat öncesinde hiçbir mekanik sorun olmadan çalıştığından ve sürüşe hazır olduğundan emin olmak üzere günlük 1.500 araca kadar inceleme ve hazırlık hizmeti sunuluyor.

Erkport Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Emrah Gezgin, “Yeni otomotiv terminalimiz ve PDI merkezimizde, araçların kontrol süreçlerinin güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm altyapıyı kurduk. Büyüme yolculuğunda önemli bir adım daha atmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk etapta yıllık bazda 200 bin araçlık elleçleme kapasitesi oluşturarak ilerleyen süreçte yeni yatırımlarımızla birlikte bu sayıyı 400 bine çıkartmayı hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sürdürülebilir kalkınmaya destek sunmamızın yanında, istihdam imkanı yaratarak yerel ekonomiyi de destekliyoruz” dedi. Haydarpaşa ve Yalova Limanları’nda gümrüklü gümrüksüz depolama alanları bulunduğunu da sözlerine ekleyen Tolga Emrah Gezgin, “İlave kapasitemiz ve alanında yetkin ekibimizle hizmetlerimizi artırarak yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sahip olduğu 18 adet gemi ile yıllık bazda ortalama 90 bin adet araç taşıma kapasitesine ulaşarak 2023 yılı itibariyle araç lojistiği pazarının öncü firmaları arasında yerini alan Erkport, yılda yaklaşık 1 milyon aracın pazara girişini sağlayabilecek potansiyeliyle hizmet sunarken, Türkiye’de bitmiş araç lojistiği pazarının %10’unu üstleniyor.

SÜVEYŞ KANALI ÜZERİNDEN DÜNYAYA ULAŞIYOR

Deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri sektöründe güçlü bir altyapıya sahip olan Erkport Liman Hizmetleri, 25 milyon Euro’luk yatırımla kurulan modern makine parkı ve teknolojik altyapısıyla sektördeki gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini sürekli olarak artırıyor.

Türkiye’de limanlar arası kabotaj taşımacılığı, araçların üretim tesislerinden limanlara taşınması, deniz yoluyla güvenli şekilde nakledilmesi ve Haydarpaşa Limanı’nda Teslim Öncesi Kontrol (PDI) süreçlerini gerçekleştiren Erkport, İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan 16 ülkeye kesintisiz araç taşıma hizmeti sağlıyor. Sadece Haydarpaşa Limanı’ndan değil, aynı zamanda İzmir ve İskenderun’da bulunan limanlardan da genel kargo taşımacılık hizmetlerini sürdüren Erkport Süveyş Kanalı’nı kullanarak müşterilerine hız avantajı yaratıyor.

Erkport’un uğrak noktası olan limanlar arasında ise, deniz taşımacılığı konusunda uluslararası alanda stratejik öneme sahip olan Haydarpaşa ve Yalova Limanı’nın yanında; Birleşik Arap Emirlikleri Khalifa ve Jebel Ali, İspanya Barcelona, Fransa Toulon, İtalya Monfalcone, Fas Tangier, Cezayir Djen Djen ve Mostaganem, Amerika Wilmington, Suudi Arabistan Cidde, Uzak Doğu Yantai ve Gunsan Limanları yer alıyor.