Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri 134'üncü Yılında Anıldı

Japonya'dan dönüş yolunda 134 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde aralarında 9 Ünyelinin de bulunduğu 550 denizci şehit olurken, 69 denizci yaralı olarak kurtulmuştu.

Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin anıta çelenk sunmasıyla başlayan programda şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunularak Japon ile Türk milli marşları çalındı.

Programın açılışında konuşan Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği Prof. Dr. Sait Kapıcıoğlu, “Ertuğrul şehitleri törenine son kez katıldığımı ifade etmeliyim. Bu anıtı kurduk ve yaşatılmasını size bırakıyoruz. Bu anıt sadece Ünyeli şehitleri değil, tüm Karadenizli ve ülkedeki Ertuğrul gazi ve şehitlerini temsil eden Türkiye'nin tek, Ünye'nin ise biricik uluslararası anıtıdır. Coşkulu tören düzenlemek benim için artık çok zorlaştı. Geçmişi düşünmek bana acı veriyor. Bilimde yaptığım çalışmalar dünya tıp literatüründe ebediyen kalacak şekilde yazılmıştır” dedi.

Programda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Sait hocamızın çok özel bir yeri var. Bu projenin başından beri içindeyiz. Yeri tahsis ettik ve milli emlakten aldık. Belli bir zaman içinde sahipliği noktasında süresini uzatacağız. Projeyi biz yapacağız. Oradaki konuyu Sait hocamızla görüşeceğiz. Hem tarihin değişik boyutlarını ele alırız hem de böyle güzel bir yerde dostluğu gerçekleştiririz. Bu, aynı zamanda Türk-Japon dostluğunu somut güzel bir şekilde ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Bu Anıt, Japonya'nın Yokohama Limanı'ndan 15 Eylül 1890'da ayrıldıktan sonra Kushimoto açıklarında tayfuna yakalanan ve 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyn'de şehit olan Türk denizciler anısına 2014 yılında yaptırılmıştır. Bu anıt Türkiye'de yapılan ilk ve tek anıttır. Elim kazada yaralıları kurtarmaya çalışan Kuşimoto köylülerinin gayretleri, şimdiye kadar devam eden ve daha da güçlenen Türk-Japon dostluk ilişkilerinin temelini oluşturmuştur. Ertuğrul Fırkateyninkinde şehit olan denizcilerimize ve Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kardeşlerimize ise minnet duygularımızı hepinizi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 1889 yılında fırkateyn İstanbul'dan yola çıkıyor. Sait hocamız bunu dolu bir şekilde anlattı. 1890 yılında geri dönüşte 550 askerimizin şehit, 69 askerimizin yaralı olarak çıktığı bir durum. Kıymetli hocamızın anıtın ve çevresinin oluşumunda çok ciddi katkıları vardır. Gelecek programlarda da hocamızla birlikte olacağız. Gençlerin de bu işi taşıyacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya yüksek hizmet beratı verildi. Program Haysiyet Anıtı, Hümanizm Anıtı, A. Mert Kapıcıoğlu Anıtı ile geçitli eserlerin şehitler anıtlarının açılmasıyla sona erdi.

Vira Haber