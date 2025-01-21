Esenyel Partners Ankara Üniversitesi’nde Öğrencilerle Buluştu

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hukuk teorisinin pratiğe aktarılmasına yönelik simülasyonlar gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki FLAUMUN (Model Birleşmiş Milletler Kulübü) tarafından düzenlenen organizasyonda bu yıl Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Daimi Tahkim Mahkemesi gibi alanlarda örnek dava dosyaları üzerinden oturumlar yapıldı. Etkinlik, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim gören gençlere, teorik bilgilerini pratikle pekiştirme imkânı sundu.

Deniz Hukuku’nda Tahkim ve İhtiyati Haciz Üzerine Sunum

Esenyel Partners adına organizasyonda yer alan avukatlar Selcan Koçak ve Deniz Demir, açılış konuşmasında “Gemilerin İhtiyati Haczi ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Tahkim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda deniz hukuku alanında uluslararası tahkim süreçleri ve ihtiyati haciz konularında öğrencileri bilgilendiren Koçak ve Demir, bu tür etkinliklerin hukukçuların mesleki gelişiminde oynadığı kritik role dikkat çekti.

“Mesleki Sorumluluğumuzun Bir Parçası”

Esenyel Partners avukatları, öğrencilere destek sağlamayı mesleki sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini belirterek, “Bu tür organizasyonlar, özellikle deniz hukuku gibi dinamik bir alanda kariyer yapmak isteyen genç hukukçular için benzersiz bir deneyim sunuyor. Biz de Esenyel Partners olarak genişleyen vizyonumuz çerçevesinde bu tür destekleri sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Model Courts of Justice etkinliği, öğrencilere farklı alanlarda pratik deneyimler kazandırırken, deniz hukuku gibi uzmanlık gerektiren disiplinlerde bilgi birikimi oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Vira Haber