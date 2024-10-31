Esenyel Partners Deniz Hukuku Avukatları Marmara Üniversitesi Yargı Simülasyonu’nda

Hukuk eğitiminde alınan teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi maksadıysa, geleceğin hukukçularına özel bir deneyim sunan ve güncel bilgilere yer verilen organizasyona, ülkemizin farklı bölgelerinden ve birçok üniversitenin hukuk fakültesinden toplam 185 öğrenci katıldı.

Simülasyon süresince, katılımcılar farazi mahkemelerde hakim, savcı ve avukat olarak görev alacaklar, bilgilerini farklı vakalarda uygulamaya koyma noktasında deneyim kazanacaklar. Bu kapsamda, Deniz Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku alanlarında dava örnekleri üzerinden çalışmalar yapılacak.

Esenyel Partners’ın Deniz Hukuku alanında mentörlük verdiği oturumlar kapsamında, açılış konuşmasında kurumu temsilen Hande Ertuğrul Uyğun ‘’meslek etiği, adalet, eşitlik’’ ilkelerine dayalı bir konuşma yaptı. Öncesinde İstanbul ofislerinde farklı zamanlarda bir araya gelerek üzerinde çalıştıkları dosyaların simüle edildiği ‘Deniz Hukuku’ oturumuna Esenyel Partner ekibi başkanlık yaptı.

Geleceğin hukukçularının, üniversite eğitimlerinin ilk yıllarından başlayarak bu tip etkinliklerde yer almalarının, özellikle deniz hukuku gibi dinamik bir alanda da mesleki gelişimlerinde büyük rol oynayacağını dile getiren Esenyel Partners avukatları, her şeyden önce bu desteği mesleki sorumlulukları ve bağlı bulundukları Esenyel Partners’ın sürekli genişleyen vizyonuna dayanarak vermeyi sürdüreceklerini söylediler.

Vira Haber